Governo: Della Vedova, ‘Conte promette di cambiare per non cambiare’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Con la verifica Conte promette di cambiare qualcosina per non cambiare nulla: nessun piano vaccinale dettagliato e credibile e nessuna priorità per Next Generation Eu. La legge di Bilancio infarcita di illusori bonus a pioggia non è un buon viatico per i prossimi mesi decisivi”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Con la verifica Contediqualcosina per nonnulla: nessun piano vaccinale dettagliato e credibile e nessuna priorità per Next Generation Eu. La legge di Bilancio infarcita di illusori bonus a pioggia non è un buon viatico per i prossimi mesi decisivi”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TNannicini : Con ordine. Se il governo ritrova slancio dando risposte al Paese, non cade. Se cade, decide il Parlamento, con la… - reportrai3 : Ad Amsterdam e Rotterdam l’istituto Kwr monitora le acque reflue per scovare la presenza del virus e potenziare tra… - matteosalvinimi : ... dell'Iva sugli alimenti da asporto alla eliminazione dell'obbligo di partita IVA per le associazioni di volonta… - nemiroski : @alfredodattorre Il duello Renzi D’Alema interessa purtroppo pochi appassionati del ‘genere’. Con la preoccupazione… - Emanuelamodene1 : ?????????????????????? Guarda la squadra di governo, sottosegretari compresi:morti di fame, burocrati di partito che non hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Della Conversazione telefonica con il Capo del Governo della Repubblica tunisina Hichem Mechichi Governo L’indifferenza dei media italiani sulla causa delle famiglie delle vittime del Covid

A farcelo scoprire, questa mattina, è stato il Guardian. Il quotidiano britannico, infatti, ha reso nota l’iniziativa delle famiglie italiane delle vittime del coronavirus che stanno preparando un’azi ...

Recovery Fund, tregua momentanea tra Conte e Renzi

La ministra Bellanova: Bellanova: verifica non è conclusa, ora dipende dal premier. il ministro Amendola: una crisi di governo, adesso, sarebbe ...

A farcelo scoprire, questa mattina, è stato il Guardian. Il quotidiano britannico, infatti, ha reso nota l’iniziativa delle famiglie italiane delle vittime del coronavirus che stanno preparando un’azi ...La ministra Bellanova: Bellanova: verifica non è conclusa, ora dipende dal premier. il ministro Amendola: una crisi di governo, adesso, sarebbe ...