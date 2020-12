Gommage viso | l’esfoliazione gentile per un incarnato luminoso

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per avere un incarnato luminoso e radioso non bastano gioielli make-up ultra scintillanti. Occorre prima di tutto pulire a fondo la pelle.

Un trattamento che permette di esfoliare delicatamente la pelle grazie a brevi movimenti circolari. Ecco i consigli dell'esperta per ottenere un incarnato più luminoso e fresco ...Pure Skin Food – Set Cosmetico Completo e Sostenibile per il Viso: un kit composto da prodotti ... Al Caffè E Alla Noce Di Cocco: un gommage per il corpo al cocco e caffè che contiene ...