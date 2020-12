Giampaolo: “Per la squadra sono ancora credibile. Non mi rassegno a questa classifica” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha analizzato nel dopopartita di Sky la prestazione della sua squadra nella gara pareggiata con il Napoli. Queste le sue parole: “A me è piaciuta la squadra, l’attaccamento, le risposte che hanno dato tutti. La squadra non s’è rassegnata all’attuale posizione in classifica dopo aver subito tante disavventure che ammazzerebbero chiunque. Tutto quello che abbiamo sperperato ha dell’incredibile. Ma contro questo Napoli abbiamo giocato con orgoglio e non era semplice. Timore fosse l’ultima per me? Ci può stare perché la classifica è quella che è. Ma non mi rassegno a questa classifica perché il Torino è una squadra molto più forte rispetto a quello che racconta la ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Marco, allenatore del Torino, ha analizzato nel dopopartita di Sky la prestazione della suanella gara pareggiata con il Napoli. Queste le sue parole: “A me è piaciuta la, l’attaccamento, le risposte che hanno dato tutti. Lanon s’è rassegnata all’attuale posizione indopo aver subito tante disavventure che ammazzerebbero chiunque. Tutto quello che abbiamo sperperato ha dell’in. Ma contro questo Napoli abbiamo giocato con orgoglio e non era semplice. Timore fosse l’ultima per me? Ci può stare perché laè quella che è. Ma non miperché il Torino è unamolto più forte rispetto a quello che racconta la ...

