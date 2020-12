Garay ora è pronto | “Ho scelto di restare svincolato per tornare al 100%”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ezequelin campo. Il difensore si era rotto il legamento crociato del ginocchio giocando con la maglia del Valencia nel mesi di febbraio. Un infortunio che aveva "facilitato" il suo addio al club spagnolo in estate.si, tante erano state le offerte per l'ex Real Madrid che, però, aveva detto no ad ogni ipotesi. Il motivo? Lo ha spiegato il diretto interessato sui social.: "Volevo essere alprima di"caption id="attachment 1069779" align="alignnone" width="722"(getty images)/captionAttraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram,ha spiegato la sua decisione di rifiutare ogni proposta arrivatagli da svariati club nel suo periodo di convalescenza: "In ...