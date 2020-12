Fiorentina, sondaggio della lazio per Duncan: i dettagli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfred Duncan sarebbe in uscita dalla Fiorentina. Per lui c’è stato un sondaggio della lazio. I dettagli della vicenda in vista dell’apertura del mercato Secondo quanto riferito da QS-La Nazione, Alfred Duncan sarebbe in uscita dalla Fiorentina. Il giocatore non rientra nei piani del tecnico Cesare Prandelli e una sua partenza a gennaio ad oggi sembra molto concreta. Su questo fronte c’è da registrare un sondaggio da parte della lazio per una trattativa che, eventualmente, sarebbe slegata da quella relativa alla cessione ai viola di Felipe Caicedo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfredsarebbe in uscita dalla. Per lui c’è stato un. Ivicenda in vista dell’apertura del mercato Secondo quanto riferito da QS-La Nazione, Alfredsarebbe in uscita dalla. Il giocatore non rientra nei piani del tecnico Cesare Prandelli e una sua partenza a gennaio ad oggi sembra molto concreta. Su questo fronte c’è da registrare unda parteper una trattativa che, eventualmente, sarebbe slegata da quella relativa alla cessione ai viola di Felipe Caicedo. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? Ennesimo passo falso della #Juventus che ieri è incappata nella prima sconfitta in questa Ser… - cmercatoweb : ?? MOMENTO SONDAGGIO! Dopo la sconfitta con la #Fiorentina e i 3 punti revocati per la gara col #Napoli, la… - FallenAngel7711 : @GiornoPer Eh si dai, nulla può eguagliare una bistecca alla fiorentina, ma se ti riferivi al sondaggio, lì parlavi… - clikservernet : Sondaggio: per il 60% tra Fiorentina, Genoa e Torino, sarà la squadra viola a uscire per prima dai guai - Noovyis : (Sondaggio: per il 60% tra Fiorentina, Genoa e Torino, sarà la squadra viola a uscire per prima dai guai) Playhitm… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina sondaggio Fiorentina, sondaggio della lazio per Duncan: i dettagli Calcio News 24 Fiorentina, sondaggio della lazio per Duncan: i dettagli

Alfred Duncan sarebbe in uscita dalla Fiorentina. Per lui c'è stato un sondaggio della Lazio. I dettagli della vicenda in vista dell'apertura del mercato ...

SONDAGGIO CM.IT | Juventus sottotono: ecco i responsabili

Juventus sottotono in questa prima parte di stagione, gli utenti Twitter di Calciomercato.it hanno indicato i responsabili ...

Alfred Duncan sarebbe in uscita dalla Fiorentina. Per lui c'è stato un sondaggio della Lazio. I dettagli della vicenda in vista dell'apertura del mercato ...Juventus sottotono in questa prima parte di stagione, gli utenti Twitter di Calciomercato.it hanno indicato i responsabili ...