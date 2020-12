Elisabetta Gregoraci ha mandato un aereo a Pierpaolo Pretelli? Interviene il fratello, la verità (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa mattina sopra le teste degli inquilini del Grande fratello Vip sono volati numerosi aerei. Tra questi, anche uno ipoteticamente mandato da Elisabetta Gregoraci per Pierpaolo Pretelli, con una richiesta ben precisa che lo ha destabilizzato ancora una volta. Elisabetta Gregoraci ha mandato un aereo a Pierpaolo Pretelli? Interviene il fratello “Pierpa vola solo. HXmas.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa mattina sopra le teste degli inquilini del GrandeVip sono volati numerosi aerei. Tra questi, anche uno ipoteticamentedaper, con una richiesta ben precisa che lo ha destabilizzato ancora una volta.haunil“Pierpa vola solo. HXmas.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TulipanoNero05 : RT @xattorneyx: Sonia che ruba l'aereo a Stefania is the new Elisabetta Gregoraci che ruba l'aereo a Tommaso dicendo 'in realtà era per me… - peppe844 : #gfvip Elisabetta Gregoraci e il misterioso aereo inviato a Pretelli, chi è il mittente? - blogtivvu : Elisabetta Gregoraci ha mandato un aereo a Pierpaolo Pretelli? Interviene il fratello, la verità #GFVip #Gregorelli - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli turbato da un Aereo inviato da Elisabetta Gregoraci -