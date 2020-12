DiRT 5 per Xbox Series X/S a 120 fps come su PS5 grazie ad un aggiornamento che corregge un bug (Di mercoledì 23 dicembre 2020) DiRT 5 è stato aggiornato sulle console Xbox Series X/S con la modalità Performance a 120 FPS al fine di risolvere un bug che portava a un downgrade visivo. Questo problema era stato originariamente evidenziato da Digital Foundry in un'analisi tecnica che copriva le diverse versioni di prossima generazione di DiRT 5 tra cui PS5, Xbox Series S e X. Piuttosto che una limitazione dell'hardware questo era un problema dato da un bug, e sembra che il tutto sia stato risolto con un aggiornamento di recente uscita. come riportato nelle note sulla patch ufficiali di DiRT 5, questo aggiornamento era già uscito su PS5 e PC e finalmente è stato lanciato anche per Xbox Series X/S. Nella descrizione ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020)5 è stato aggiornato sulle consoleX/S con la modalità Performance a 120 FPS al fine di risolvere un bug che portava a un downgrade visivo. Questo problema era stato originariamente evidenziato da Digital Foundry in un'analisi tecnica che copriva le diverse versioni di prossima generazione di5 tra cui PS5,S e X. Piuttosto che una limitazione dell'hardware questo era un problema dato da un bug, e sembra che il tutto sia stato risolto con undi recente uscita.riportato nelle note sulla patch ufficiali di5, questoera già uscito su PS5 e PC e finalmente è stato lanciato anche perX/S. Nella descrizione ...

gazzettamantova : Palermo, il rapper Dirt O'Malley è 'Fuori da tutto' Il rapper palermitano Dirt O’Malley canta tra i mercati storici… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Palermo, il rapper Dirt O'Malley è 'Fuori da tutto': Il rapper palermitano Dirt O'Malley canta tra i mercati storici di P… - RepubblicaTv : Palermo, il rapper Dirt O'Malley è 'Fuori da tutto': Il rapper palermitano Dirt O'Malley canta tra i mercati storic… - OfferteVGames : DiRT 5 per #PS4 e #XBOXOne a 39,98€ sul sito #Gamestop! - mind_dirt : @Chub_Piss_Boy @myjssp Dilettante... tu saresti a porte spalancate per non perdere una goccia -

Ultime Notizie dalla rete : DiRT per DiRT Rally 2.0 e tanti altri giochi di corsa a un prezzo super nel nuovo Humble Codemasters Racing Rebundle Tom's Hardware Italia DiRT 5 per Xbox Series X/S a 120 fps come su PS5 grazie ad un aggiornamento che corregge un bug

La versione Xbox Series X/S di DiRT 5 si aggiorna e va a correggere il bug che non permetteva di giocare a 120 fps.

Manhart MHX7 650 Dirt Edition 2, X7 in stile veicolo militare

L'applicazione della pellicola sulla carrozzeria è il principale degli interventi stilistici, per un maxi-suv dalla massa imponente e un motore V8 benzina con 120 cavalli in più rispetto alla specific ...

La versione Xbox Series X/S di DiRT 5 si aggiorna e va a correggere il bug che non permetteva di giocare a 120 fps.L'applicazione della pellicola sulla carrozzeria è il principale degli interventi stilistici, per un maxi-suv dalla massa imponente e un motore V8 benzina con 120 cavalli in più rispetto alla specific ...