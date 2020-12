Daydreamer Anticipazioni Turche: Can perde la memoria e lascia Sanem! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le Anticipazioni Turche delle nuove Puntate di Daydreamer ci rivelano che Can perderà la memoria, e non vorrà più continuare il fidanzamento con Sanem. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledelle nuove Puntate dici rivelano che Canrà la, e non vorrà più continuare il fidanzamento con Sanem.

redazionetvsoap : Non è solo CAN a volerla... Tanti nuovi sviluppi a partire da gennaio! #DayDreamer #Anticipazioni - Frances81737925 : RT @CY_mybreath: ?? Can Yaman sul set con Luca Argentero. Nel nuovo progetto, l'attore turco, interpreterà Sandokan. #CanYaman #LucaArgente… - CY_mybreath : ?? Can Yaman sul set con Luca Argentero. Nel nuovo progetto, l'attore turco, interpreterà Sandokan. #CanYaman… - ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni Turchia: Can e Sanem decidono di sposarsi - redazionetvsoap : #DayDreamer riprende a gennaio con tante novità, ecco le #anticipazioni -