Cremona-Dinamo Sassari: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Banco di Sardegna Sassari fa visita alla Vanoli Cremona nel recupero della 9° giornata di Serie A1 2020/2021. I lombardi al momento fuori dalla zona playoff con un bilancio di 4-6, affrontano i sardi che con una vittoria in più vantano il settimo posto. Mercoledì 23 dicembre alle ore 16.00 si giocherà la sfida che potrete seguire su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Cremona-Dinamo Sassari SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Banco di Sardegnafa visita alla Vanolinel recupero della 9° giornata diA1. I lombardi al momento fuori dalla zona playoff con un bilancio di 4-6, affrontano i sardi che con una vittoria in più vantano il settimo posto. Mercoledì 23 dicembre alle ore 16.00 si giocherà la sfida che potrete seguire su Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

LegaBasketA : Alle 1??6??:0??0?? palla a 2 al PalaRadi tra @VanoliCremona e @dinamo_sassari 2??2?? i precedenti, 8 le vittorie di… - zazoomblog : Diretta Cremona Sassari- Streaming video tv: fase delicata per la Dinamo (basket A1) - #Diretta #Cremona #Sassari-… - zazoomblog : Cremona-Dinamo Sassari: data orario tv e diretta streaming basket Serie A1 2020-2021 - #Cremona-Dinamo #Sassari:… - UnioneSarda : #Sardegna - @dinamo_sassari a Cremona per il recupero - CentotrentunoC : BASKET ?? #LBASerieA La Dinamo #Sassari è carica per il recupero di domani contro #Cremona: le parole di Edoardo C… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona Dinamo Dinamo, oggi il recupero a Cremona SardegnaDies LIVE LBA - La Vanoli Cremona ospita la Dinamo Sassari: diretta testuale

Al PalaRadi di Cremona si gioca il recupero della nona giornata tra i locali della Vanoli e la Dinamo Sassari (palla a due ore 16:00, diretta Eurosport player). Due punti decisivi o quasi nella corsa ...

Alle 16 la sfida con Cremona

La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet a soli tre giorni dalla sfida con Milano: questa sera alle 16 sarà alzata la palla a due del recupero con la Vanoli Cremona.

Al PalaRadi di Cremona si gioca il recupero della nona giornata tra i locali della Vanoli e la Dinamo Sassari (palla a due ore 16:00, diretta Eurosport player). Due punti decisivi o quasi nella corsa ...La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet a soli tre giorni dalla sfida con Milano: questa sera alle 16 sarà alzata la palla a due del recupero con la Vanoli Cremona.