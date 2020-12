Covid, in Italia secondo caso positivo alla variante inglese: non aveva avuto contatti con la Gran Bretagna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo il caso dei giorni scorsi, un secondo paziente positivo in Italia alla variante inglese del Covid: ancora molti gli interrogativi. Era stata annunciata alla Camera dei comuni del Governo britannico lo scorso 14 dicembre dal ministro della salute Matt Hancock: la variante inglese del Corovavirus, la cui alta contagiosità ha portato il nostro Governo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo ildei giorni scorsi, unpazienteindel: ancora molti gli interrogativi. Era stata annunciataCamera dei comuni del Governo britannico lo scorso 14 dicembre dal ministro della salute Matt Hancock: ladel Corovavirus, la cui alta contagiosità ha portato il nostro Governo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - SkyTG24 : Un farmaco capace di neutralizzare il #covid19 in pazienti con una sintomatologia lieve o moderata. Si chiama Elli… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella per portare i nostri auguri al personale della #Difesa impegnato in Italia e nel Mond… - marcoluci1 : RT @Agenzia_Ansa: Chi saranno i primi a vaccinarsi? Chi e come distribuirà le dosi in Italia? Le domande sul vaccino in vista del #Vday del… - zazoomblog : Variante Covid in Italia inquietante verità arriva dalle Marche - #Variante #Covid #Italia #inquietante… -