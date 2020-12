Covid | Arcuri | ' Sul vaccino non ci saranno corsie preferenziali'

RobertoBurioni : Leggo che dopo le prime 10.000 dosi la successiva spedizione arriverà il 30 gennaio. Questo significa che dopo lo s… - MediasetTgcom24 : Covid, Arcuri: 'Immunità di gregge entro fine estate' | Il vaccino AstraZeneca è 'efficace contro la variante ingle… - MediasetTgcom24 : Vaccino Covid, Arcuri: 'A fine estate avremo l'immunità di gregge' #Covid - Fedoraquattroc2 : @Storace @Luciana12827144 Arcuri è da una certa Calabria. Io certi calabresi li ho denunciati. ora in cosiddetta 'E… - Fedoraquattroc2 : @mauricapri Arcuri è da una certa Calabria. Io certi calabresi li ho denunciati. ora in cosiddetta 'EMERGENZA COVID… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Arcuri

«Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando attacca il corpo di una persona», tra le altre cose In una conferenza stampa tenuta mercoledì, Domenico Arcuri, commissario straordinario per ...Al via dal 27 dicembre Commissario Arcuri: "Vaccino a tutti, non ci saranno corsie preferenziali" "Non so se tutte le regioni riusciranno a fare i primi vaccini il 27 so che possono essere conservati ...