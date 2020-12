Coronavirus, il monitoraggio della fondazione Gimbe: «In sei regioni casi in aumento, tendenza invertita» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alla vigilia della stretta di Natale anti-Coronavirus, quando tutta Italia diventerà zona rossa, il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe certifica che l’incremento percentuale dei casi che la scorsa settimana era in flessione ovunque, nella settimana dal 16 al 22 dicembre ha invece invertito la tendenza in sei regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna e Valle d’Aosta. Si riduce la pressione sugli ospedali, ma l’area medica e le terapie intensive rimangono al di sopra della soglia di saturazione – fissata al 40% e al 30% – rispettivamente in nove e otto regioni. La curva dei decessi sale in maniera meno ripida, ma il numero è ancora molto elevato e sfiora quota 4 mila. Come ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alla vigiliastretta di Natale anti-, quando tutta Italia diventerà zona rossa, ilsettimanalecertifica che l’incremento percentuale deiche la scorsa settimana era in flessione ovunque, nella settimana dal 16 al 22 dicembre ha invece invertito lain sei: Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna e Valle d’Aosta. Si riduce la pressione sugli ospedali, ma l’area medica e le terapie intensive rimangono al di soprasoglia di saturazione – fissata al 40% e al 30% – rispettivamente in nove e otto. La curva dei decessi sale in maniera meno ripida, ma il numero è ancora molto elevato e sfiora quota 4 mila. Come ...

