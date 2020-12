Cinamercato 2003 | raccolti 5000 euro in generi alimentari per il territorio di Gianturco

(Di mercoledì 23 dicembre 2020): pacchi in dono alla Fondazione “Stefano Falco”, alla Mensa di Padre Arturo D’Onofrio, alla parrocchia San Carlo Borromeo alle Brecce in via Galileo Ferraris, al Convento dei Padri Trinitari Via Fontanelle al Trivio. La comunità di viacome una grande famiglia che si stringe in questo periodo in cui il Coronavirus colpisce affetti

ViviCampania : La comunità cinese di Cinamercato 2003 spegne le luci del Natale e accende la solidarietà - - hashtag24news1 : Pacchi in dono alla Fondazione 'Stefano Falco', alla Mensa di Padre Arturo D’Onofrio, alla parrocchia San Carlo Bor… - AzzurroTime : La comunità cinese di Cinamercato 2003 spegne le luci del Natale e accende la solidarietà Raccolti 5000 euro in... -

Ultime Notizie dalla rete : Cinamercato 2003

ROMA on line

Pacchi in dono alla Fondazione "Stefano Falco", alla Mensa di Padre Arturo D’Onofrio, alla parrocchia San Carlo Borromeo alle Brecce in via Galileo Ferraris, al Convento dei Padri Trinitari Via Fontan ...Pacchi in dono alla Fondazione "Stefano Falco", alla Mensa di Padre Arturo D’Onofrio, alla parrocchia San Carlo Borromeo alle Brecce in via ...