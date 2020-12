Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NELLA GALLERIA APPIA, IN INTERNA CI SONO CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E ARDEATINA NELLA CARREGGIATA OPPOSTA, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE PRECEDENTE ANCORA CODE TRA VIA SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE TRIONFALE TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATI I ...