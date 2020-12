Vent’anni dei Maneskin è disco d’oro (Di martedì 22 dicembre 2020) Il nuovo singolo Vent’anni dei Maneskin è certificato disco d’oro. Un grande risultato in attesa di ricalcare il palco di Sanremo. Vent’anni dei Maneskin è disco d’oro In attesa di vederli di nuovo in gara sul palco del 71esimo Festival di Sanremo, questa volta nella sezione Big, con il brano “Zitti e Buoni”, i Måneskin raggiungono un altro risultato. Il nuovo singolo, uscito il 30 ottobre, Vent’anni dei Maneskin, infatti, raggiunge il disco d’oro e si aggiungi agli altri 15 dischi di platino e 6 dischi d’oro, oltre alle 70 date sold out collezionate nel primo tour in Italia ed Europa. I Maneskin Scritta dai ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 22 dicembre 2020) Il nuovo singolodeiè certificato. Un grande risultato in attesa di ricalcare il palco di Sanremo.deiIn attesa di vederli di nuovo in gara sul palco del 71esimo Festival di Sanremo, questa volta nella sezione Big, con il brano “Zitti e Buoni”, i Måneskin raggiungono un altro risultato. Il nuovo singolo, uscito il 30 ottobre,dei, infatti, raggiunge ile si aggiungi agli altri 15 dischi di platino e 6 dischi, oltre alle 70 date sold out collezionate nel primo tour in Italia ed Europa. IScritta dai ...

