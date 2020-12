Strage di Trebaseleghe, post choc della compagna del killer: “Lo amo” (Di martedì 22 dicembre 2020) La compagna di Alessandro Pontin, autore dell’atroce omicidio-suicidio di Trebaseleghe, chiede pietà: “Amo un uomo che non rivedrò più”. Rabbia e indignazione sul web. “Amo un uomo da sei mesi e non tornerà più a casa. Il suo gesto è stato un fulmine devastante: uccidere i figli e sé stesso. Cosa possono donare i giudizi? L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladi Alessandro Pontin, autore dell’atroce omicidio-suicidio di, chiede pietà: “Amo un uomo che non rivedrò più”. Rabbia e indignazione sul web. “Amo un uomo da sei mesi e non tornerà più a casa. Il suo gesto è stato un fulmine devastante: uccidere i figli e sé stesso. Cosa possono donare i giudizi? L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

