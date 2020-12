Sciatori avvisati | difficile aprire le piste dal 7 gennaio

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) BOLOGNA – E adesso non è detto che il 7 gennaio si possa tornare a sciare. “Se avessimo avuto una risposta sulle aperture staremmo già lavorando per aprire. Abbiamo una situazione sanitaria che non tranquillizza. Oggi c’è grande incertezza e non sappiamo se realmente il 7 gennaio potremo aprire. È difficile pensare a come aprire non avendo un protocollo approvato dal Cts, soprattutto. Se non lo approvano entro Natale, ed è impensabile arrivati a questo punto, il 7 non potremo aprire”. A spiegarlo è stata oggi la presidente dell’Anef (l’associazione delle aziende funiviarie), Valeria Ghezzi, in un incontro online organizzato da Skipass, la fiera italiana del turismo e degli sport invernali, per fare il punto della situazione sull’apertura della stagione invernale.