Sassuolo | i convocati di De Zerbi | fuori Djuricic e Defrel

(Di martedì 22 dicembre 2020) Solo tre giocatori indisponibili per il tecnico delRoberto De. Ecco la sua lista completi deiper la partita contro la Sampdoria Il tecnico delRoberto Deha diramato la lista deiin previsione della gara di domani contro la Sampdoria. Sono sei i giocatori assenti per l’allenatore neroverde ovvero Schiappacasse, Ricci, Romagna,, Rogerio e, PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 13 Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 68 Mehdi BOURABIA 73 Manuel ...

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - calciodangolo_ : ?#SampdoriaSassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori a sorpresa #Djuricic e #Defrel ?? - Angolo_Atalanta : ?#SampdoriaSassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori a sorpresa #Djuricic e #Defrel ?? - Angolo_Viola : ?#SampdoriaSassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori a sorpresa #Djuricic e #Defrel ?? - Angolo_Lazio : ?#SampdoriaSassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori a sorpresa #Djuricic e #Defrel ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo convocati

In vista della gara tra Sampdoria e Sassuolo per la 14^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori diramata da De Zerbi Sono 23 i giocatori convocati da Roberto De Zerbi per la partit ...Il giocatore del Sassuolo non è stato convocato oggi da Roberto De Zerbi per un affaticamento all’adduttore. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista della ripresa del campionato dopo la sosta ...