Sanremo, all'Ariston arriva Zlatan Ibrahimovic? (Di martedì 22 dicembre 2020) Si parla dell'attaccante rossonero come ospite della kermesse canora Zlatan Ibrahimovic, punto di riferimento (anche se al momento k.o) e attaccante del Milan potrebbe arrivare anche all'Ariston. Secondo quanto sostiene "Dagospia" il campione rossonero potrebbe essere uno degli ospiti della kermesse canora prevista eccezionalmente dal 2 al 6 marzo. Si parla, secondo il sito di D'Agostino, di un coinvolgimento spalmato su più serate con almeno una in cui sia ospite fisso. Al femminile, invece, come chiarisce il portale, non sarebbero state ancora prese delle decisioni mentre la trattativa con lo svedese sarebbe a buon punto. Leggi anche: Sanremo 2021, la lista completa dei cantanti: i Big e le Nuove Proposte Intanto. giovedì scorso, durante la serata dedicata ai giovani, Amadeus ha presentato la lista ...

