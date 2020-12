Rebel Wilson dimagrita | nuovo look sconvolgente | lei rivela il segreto

Leggi su ck12

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’attricedi circa 25 chili:, leiil suo, la dieta e il centro benessere. (screenshot video)L’attrice e comicaha recentemente detto ai fan di aver dato il via al suo “Anno della salute” nel 2020 con un soggiorno in un esclusivo centro benessere europeo, e da allora ha utilizzato la dieta della struttura per perdere peso e migliorare la sua salute. Ti potrebbe interessare anche –> Mika, abusi e minacce: il dramma del cantante e giudice di X-Factor Il lussuoso centro benessere, Viva Mayr, si trova in Austria, ma la sede amministrativa è a Londra: i suoi servizi arrivano a costare ottomila euro per seduta. Tra gli ospiti, ci ...