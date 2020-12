Napoli | De Laurentiis su Gattuso | “Ha un problema all’occhio | ora non ha alcuna responsabilità”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente del, Aurelio De, dopo diverse settimane di silenzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista ai giornalisti fuori dalla sede del CONI: “ha una causa del quale deve prendere in continuazione il cortisone. Poiché non lo prendeva da 15 giorni vedeva addirittura doppio“. L'articolo

sscnapoli : ?? | @ADeLaurentiis “Siamo felici, il Napoli segue sempre le regole” ?? - DiMarzio : #SerieA | Il messaggio di #DeLaurentiis dopo l'accoglimento del ricorso per #JuveNapoli - GiovannaGuidone : RT @sscnapoli: ?? | @ADeLaurentiis “Siamo felici, il Napoli segue sempre le regole” ?? - DomenicoNA1967 : RT @sscnapoli: ?? | @ADeLaurentiis “Siamo felici, il Napoli segue sempre le regole” ?? - AleGobbo87 : RT @_ThousandN: Il 13 gennaio il Napoli rischia di presentarsi senza Koulibaly e Mertens, è probabile che De Laurentiis fissi un'altra data… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Napoli-Torino è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha detto che siamo in un Paese in cui chi rispetta le leggi non viene condannato, viene fatto notare al dirigente, e che il Napoli segue sempre le ...