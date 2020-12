Mauro Bellugi | il dramma del calciatore | gambe amputate a causa del Covid

Unf_Tweet : - gianlui83208188 : Oggi ho letto una notizia molto triste ..l’amputazione delle gambe a Mauro Bellugi. Causa Covid .. e una persona ch… - ilgiornale : Mauro Bellugi, ex difensore dell'Inter, ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Il 70enne era ricov… - vapo59 : Il dramma di Mauro Bellugi: amputate le gambe dopo il Covid - occhio_notizie : Il dramma di Mauro #Bellugi -

Amputate entrambe le gambe a Mauro Bellugi, ex calciatore che in carriera ha vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese. Il 70enne ha subito l’amputazione di entrambe le gambe come ...Il Coronavirus è costato all’ex difensore dell’Inter Mauro Bellugi l’amputazione di entrambe le gambe. “Prenderò le protesi di Pistorius”, ha detto. Mauro Bellugi, 70 anni, difensore di una certa fama ...