Le peggiori sparate sul coronavirus sentite nel 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) In questo 2020 segnato dalla pandemia se ne sono dette di tutti i colori: talvolta è parso che esperti e politici facessero a gara a chi la sparava più grossa. Stilare una classifica di chi peggio ha informato i cittadini sulla Covid-19 è impresa ardua, ma mettere una in fila all’altra le affermazioni più scorrette o fuorvianti può aiutarci a comprendere quanto sia pericoloso comunicare i rischi nel modo sbagliato. Ecco tutte le fesserie che ci è toccato di leggere o ascoltare in questi mesi: senza polemica ma senza neppure fare sconti a chi ci ha lasciato senza una guida affidabile per orientarci nell’incertezza e consentirci di fare le scelte migliori per proteggerci. L’Italia è a rischio zero Di fronte a un rischio, il peggio che si può fare è negarlo. A quel punto le persone non prenderanno sul serio il pericolo aggravando le possibili conseguenze. È successo a più ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) In questosegnato dalla pandemia se ne sono dette di tutti i colori: talvolta è parso che esperti e politici facessero a gara a chi la sparava più grossa. Stilare una classifica di chi peggio ha informato i cittadini sulla Covid-19 è impresa ardua, ma mettere una in fila all’altra le affermazioni più scorrette o fuorvianti può aiutarci a comprendere quanto sia pericoloso comunicare i rischi nel modo sbagliato. Ecco tutte le fesserie che ci è toccato di leggere o ascoltare in questi mesi: senza polemica ma senza neppure fare sconti a chi ci ha lasciato senza una guida affidabile per orientarci nell’incertezza e consentirci di fare le scelte migliori per proteggerci. L’Italia è a rischio zero Di fronte a un rischio, il peggio che si può fare è negarlo. A quel punto le persone non prenderanno sul serio il pericolo aggravando le possibili conseguenze. È successo a più ...

