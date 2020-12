IL SOLSTIZIO D’INVERNO 2020 OSPITA LA RARA “STELLA DI NATALE” ANNUNCIA UN CAMBIAMENTO INARRESTABILE E CORAGGIO COLLETTIVO INDOMABILE (Di martedì 22 dicembre 2020) Se esiste una linea celeste di demarcazione che indica l’alba dell’Era dell’Acquario , è oggi, lunedì 21 dicembre 2020, il SOLSTIZIO D’INVERNO.Ciò che distinguela giornata di ieri come il “Giorno della Luce” è che sta accadendo nel giorno più corto dell’anno e, quindi, quando l’oscurità indugia più a lungo sulla Terra.Ma, ahimè, in questo particolare SOLSTIZIO D’INVERNO sta per accadere qualcosa di terrificante nei cieli. Perché il firmamento sta per essere illuminato come mai prima d’ora. La tanto attesa “STELLA di NATALE” apparirà nel cielo notturno quando i due pianeti – Giove e Saturno – si avvicineranno più di quanto non abbiano fatto dal 1623.Poiché sembrano quasi fondersi in un unico luminare il 21 dicembre, i due più grandi pianeti del nostro Sistema Solare ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Se esiste una linea celeste di demarcazione che indica l’alba dell’Era dell’Acquario , è oggi, lunedì 21 dicembre, il.Ciò che distinguela giornata di ieri come il “Giorno della Luce” è che sta accadendo nel giorno più corto dell’anno e, quindi, quando l’oscurità indugia più a lungo sulla Terra.Ma, ahimè, in questo particolaresta per accadere qualcosa di terrificante nei cieli. Perché il firmamento sta per essere illuminato come mai prima d’ora. La tanto attesa “di” apparirà nel cielo notturno quando i due pianeti – Giove e Saturno – si avvicineranno più di quanto non abbiano fatto dal 1623.Poiché sembrano quasi fondersi in un unico luminare il 21 dicembre, i due più grandi pianeti del nostro Sistema Solare ...

Agenzia_Ansa : Tripletta di eventi astronomici per il 21 dicembre, con il #solstizio d'inverno che è anche il giorno più breve del… - rtl1025 : ? Oggi, in occasione del #solstizio d'inverno, #Giove e #Saturno saranno vicini come lo sono stati solo nel 1623! N… - ggulyeoja : ma questo solstizio d'inverno non doveva essere una cosa positiva? - PomponiGiovanna : RT @LalaHu9: Oggi ricorre il solstizio d’inverno, ?? dongzhì in cinese. Si celebra l'undicesimo mese del calendario lunare, le origini affo… - sadefenza : Sa Defenza: Il significato spirituale del solstizio d'inverno -

