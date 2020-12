GF Vip, Tommaso Zorzi rivede la sorella che “spoilera” tutto (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo la crisi avuta nel fine settimana da Tommaso Zorzi, il GF Vip gli ha fatto una sorpresa e gli ha fatto incontrare la sorella Gaia, che parla al fratello della nomination che ha fatto a Stefania Orlando. E gli fa una rivelazione incredibile. Gli ultimi giorni di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip sono stati particolarmente difficili e lui, dopo la puntata di venerdì scorso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo la crisi avuta nel fine settimana da, il GF Vip gli ha fatto una sorpresa e gli ha fatto incontrare laGaia, che parla al fratello della nomination che ha fatto a Stefania Orlando. E gli fa una rivelazione incredibile. Gli ultimi giorni dinella casa del Grande Fratello Vip sono stati particolarmente difficili e lui, dopo la puntata di venerdì scorso Articolo completo: dal blog SoloDonna

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - anna_maria_alt : RT @queerewig: #gfvip “Il primo vip salvo è Tommaso!” Francesco: - dfnclssltw : RT @queerewig: #gfvip “Il primo vip salvo è Tommaso!” Francesco: - fookinglosah23 : RT @tommizeta_: Alfonso: 'il primo vip salvo è.. TOMMASO!' Francesco: 'UOOOOO' No ma Ok Fra #gfvip - zazoomblog : GF Vip Tommaso Zorzi e la dichiarazione a Francesco Oppini nel cuore della notte: come era diventato - #Tommaso… -