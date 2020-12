Gazzetta: al Napoli manca un leader come Ibra o CR7 (Di martedì 22 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport parte da un’evidenza, il Napoli fatica a vincere negli scontri diretti con le squadre che contano. Le vittorie nella fase iniziale contro Atalanta e Roma, al Diego Maradona, avevano alimentato l’illusione, tant’è che il Napoli era stato inserito nel giro delle pretendenti allo scudetto, da buona parte della critica nazionale. Ma poi sono arrivate le sconfitte con Milan, Inter e Lazio per riportare alla normalità l’ambiente Napoli e evidenziare che la formazione di Gattuso mostra i muscoli solo con le squadre di medio-bassa classifica. Di sicuro la formazione di Gattuso ha perso elementi importanti come Mertens e Osimhen e forse gioca con un modulo che non le si addice, ma non è solo questione tattica, al Napoli sembra mancare il carattere per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladello Sport parte da un’evidenza, ilfatica a vincere negli scontri diretti con le squadre che contano. Le vittorie nella fase iniziale contro Atalanta e Roma, al Diego Maradona, avevano alimentato l’illusione, tant’è che ilera stato inserito nel giro delle pretendenti allo scudetto, da buona parte della critica nazionale. Ma poi sono arrivate le sconfitte con Milan, Inter e Lazio per riportare alla normalità l’ambientee evidenziare che la formazione di Gattuso mostra i muscoli solo con le squadre di medio-bassa classifica. Di sicuro la formazione di Gattuso ha perso elementi importantiMertens e Osimhen e forse gioca con un modulo che non le si addice, ma non è solo questione tattica, alsembrare il carattere per ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli Insigne: “Mi spiace per il rosso di Milano. Un capitano non lascia la squadra in 10” La Gazzetta dello Sport Lazio-Napoli, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto un vero mago. Immobile migliore in campo

Ha corso quasi da un’area all’altra, Luis Alberto, per andare ad abbracciare Simone Inzaghi dopo il gol del 2-0 al Napoli. (La Gazzetta dello Sport) Ogni tanto mi piace guardarmi indietro per ...

Gazzetta: Napoli poco convinto e…"

Contro la Lazio, il Napoli ha perso perché non ha avuto nessun riferimento tattico cui aggrapparsi. Le posizioni medie di Lazio e Napoli nel primo tempo: 3-1-4-2 per la squadra di…) Leggi ...

Contro la Lazio, il Napoli ha perso perché non ha avuto nessun riferimento tattico cui aggrapparsi. Le posizioni medie di Lazio e Napoli nel primo tempo: 3-1-4-2 per la squadra di…)