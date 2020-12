Filippo Ganna incomincerà il 2021 in Argentina | Vuelta San Juan con la maglia azzurra C’è anche Gianni Moscon

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020)hanno scelto la corsa per il loro debutto nel: parteciperanno allaSan, in, dal 24 al 31 gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è quello di fare vincere al piemontese la prima corsa a tappe della sua carriera, dopo il secondo posto ottenuto nel 2019 alle spalle del belga Remco Evenepoel proprio in questo evento. Il trentino, compagno di squadra dialla Ineos Grenadiers,così la sua stagione del riscatto, mentre il Campione del Mondo a cronometro ha già messo il mirino sulle Olimpiadi di Tokyo, dove tra l’inseguimento a squadre su pista e la prova contro il tempo su strada cercherà di fare saltare il banco. Entrambi ...