FIFA 21 FUT ed il pro player di 14 anni che ha registrato un record di 300 vittorie e zero sconfitte (Di martedì 22 dicembre 2020) In FIFA 21 è presente FIFA Ultimate Team, una modalità multiplayer in cui i giocatori si possono sfidare ogni settimana: ebbene, tra questi c'è Anders Vejrgang, un pro player di 14 anni che ha registrato il record di 300 vittorie e zero sconfitte. Ogni giocatore riceve 30 partite da giocare a settimana, con ricompense migliori date in base a quante partite si vincono. Può essere difficile per chiunque vincere tutte e 30 le partite, ma a quanto pare, Anders non ha avuto alcun problema. Il record precedente era appartenuto al pro player del Manchester City Shellzz, che ha registrato 298 vittorie e zero sconfitte prima di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) In21 è presenteUltimate Team, una modalità multiin cui i giocatori si possono sfidare ogni settimana: ebbene, tra questi c'è Anders Vejrgang, un prodi 14che haildi 300. Ogni giocatore riceve 30 partite da giocare a settimana, con ricompense migliori date in base a quante partite si vincono. Può essere difficile per chiunque vincere tutte e 30 le partite, ma a quanto pare, Anders non ha avuto alcun problema. Ilprecedente era appartenuto al prodel Manchester City Shellzz, che ha298prima di ...

