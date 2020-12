"Due tumori uno dietro l'altro". Arisa, il suo Natale di dolore: il dramma privatissimo in famiglia (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale triste di Arisa. La cantante abruzzese è da questa stagione insegnante di Amici di Maria De Filippi, con ottimo successo personale. Ma nel privato, deve affrontare una situazione molto difficile, legata anche all'emergenza Covid che da 9 mesi ha investito l'Italia e il mondo. "Mia mamma si è ammalata - ha rivelato al settimanale Chi -. Ha avuto due tumori uno dietro l'altro" e per questo motivo "sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro". Scelta dolorosa ma dettata dalla prudenza e dalla volontà di proteggere la madre malata dal rischio contagio: "Sta un po' meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l'infinito temo che non potrò andare da loro". Anche per questo si dedicherà alla musica e alla tv, partecipando come ospite d'onore alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Iltriste di. La cantante abruzzese è da questa stagione insegnante di Amici di Maria De Filippi, con ottimo successo personale. Ma nel privato, deve affrontare una situazione molto difficile, legata anche all'emergenza Covid che da 9 mesi ha investito l'Italia e il mondo. "Mia mamma si è ammalata - ha rivelato al settimanale Chi -. Ha avuto dueunol'" e per questo motivo "sarà il primolontano dai miei, non credo che andrò da loro". Scelta dolorosa ma dettata dalla prudenza e dalla volontà di proteggere la madre malata dal rischio contagio: "Sta un po' meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l'infinito temo che non potrò andare da loro". Anche per questo si dedicherà alla musica e alla tv, partecipando come ospite d'onore alla ...

