DiMartedì non va in onda: perché, il motivo

Fuori dal coro non va in onda: perché, il motivo perché stasera, martedì 22 dicembre 2020, su La7 non va in onda DiMartedì? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Giovanni Floris si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di martedì scorso, 15 dicembre, è stata infatti l'ultima puntata della prima parte di stagione del talk show condotto da Giovanni Floris, in cui il giornalista modera il dibattito in studio dove vengono affrontati i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Questa sera, 22 dicembre 2020, su La7 andrà quindi in onda Enrico Mentana – Speciale Cos'è davvero Natale. Quando torna Ma quando torna DiMartedì? Le puntate torneranno ...

