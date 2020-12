Calciomercato Juventus, in dirittura d’arrivo il colpo Milik: le cifre (Di martedì 22 dicembre 2020) dell’affare con il Napoli dovrebbero aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro La trattativa tra Arkadiusz Milik e la Juventus è arrivata alle battute conclusive. Il centravanti polacco era promesso sposto della “Vecchia Signora” già ai tempi di Sarri. Poi il cambio in panchina con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) dell’affare con il Napoli dovrebbero aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro La trattativa tra Arkadiusze laè arrivata alle battute conclusive. Il centravanti polacco era promesso sposto della “Vecchia Signora” già ai tempi di Sarri. Poi il cambio in panchina con L'articolo proviene da Inews.it.

calciomercatoit : ?? La cronistoria di #JuventusNapoli: oggi la decisione - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??Fernando #Llorente con ogni probabilitá lascerá il #Napoli a gennaio ?Possibile ritorno alla #Juventus? ??I motivi d… - infoitsport : Calciomercato Juventus ed Inter, futuro in panchina | Primo no al rinnovo - JManiaSite : La #Juventus pensa a #Llorente come attaccante di scorta da gennaio. Come lo vedreste? - cn1926it : #Milik, si riapre la pista #Juventus: possibile chiusura a gennaio. Le cifre -