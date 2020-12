A Natale va in onda il GF Vip? Il comunicato ufficiale (Di martedì 22 dicembre 2020) GF Vip, l’ultima puntata è stata dedicata alle festività con tanto di sorprese e grandi emozioni: il programma, allora, andrà in onda o no a Natale? Il comunicato ufficiale. (fonte screenshot video)Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip abbiamo assistito ad un susseguirsi di sorprese e momenti emozionanti, in pieno tema natalizio. Attimi di condivisione, ospiti a sorpresa, retroscena toccanti. Le lacrime di Malgioglio, i video di auguri delle famiglie dei concorrenti, il presepe con le statuette personalizzate. Il GF Vip non si è fatto mancare nulla, ma i telespettatori non possono fare a meno di domandarsi: il programma andrà in onda o no a Natale? Inizialmente, sembrava certo che gli inquilini della casa più spiata d’Italia ci ... Leggi su altranotizia (Di martedì 22 dicembre 2020) GF, l’ultima puntata è stata dedicata alle festività con tanto di sorprese e grandi emozioni: il programma, allora, andrà ino no a? Il. (fonte screenshot video)Nel corso dell’ultima puntata del GFabbiamo assistito ad un susseguirsi di sorprese e momenti emozionanti, in pieno tema natalizio. Attimi di condivisione, ospiti a sorpresa, retroscena toccanti. Le lacrime di Malgioglio, i video di auguri delle famiglie dei concorrenti, il presepe con le statuette personalizzate. Il GFnon si è fatto mancare nulla, ma i telespettatori non possono fare a meno di domandarsi: il programma andrà ino no a? Inizialmente, sembrava certo che gli inquilini della casa più spiata d’Italia ci ...

