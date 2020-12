6 errori da non commettere mai quando usate il forno (Di martedì 22 dicembre 2020) La cottura dei cibi all’interno del forno è, senza ombra di dubbio, una delle più utilizzate nella maggior parte delle cucine. Ma ci sono degli errori in particolare, che la maggior parte di noi commette e che dovrebbe attenzionare per evitare ogni rischio di sorta. Ecco infatti una lista di errori che siamo soliti commettere durante la pulizia e l’utilizzo del forno. 1. Lasciare il cibo incrostato sul fondo Usando spesso questo elettrodomestico e non prestandogli la giusta cura nella pulizia e nella manutenzione, si corre il rischio che lo sporco diventi sempre più ostinato da rimuovere. Questo può portare ad altri problemi, anche durante la cottura dei nostri piatti in quanto, i residui incrostati tenderanno a formare fumo e cattivo odore di bruciato, rovinando così le nostre pietanze. 2. Non ... Leggi su virali.video (Di martedì 22 dicembre 2020) La cottura dei cibi all’interno delè, senza ombra di dubbio, una delle più utilizzate nella maggior parte delle cucine. Ma ci sono degliin particolare, che la maggior parte di noi commette e che dovrebbe attenzionare per evitare ogni rischio di sorta. Ecco infatti una lista diche siamo solitidurante la pulizia e l’utilizzo del. 1. Lasciare il cibo incrostato sul fondo Usando spesso questo elettrodomestico e non prestandogli la giusta cura nella pulizia e nella manutenzione, si corre il rischio che lo sporco diventi sempre più ostinato da rimuovere. Questo può portare ad altri problemi, anche durante la cottura dei nostri piatti in quanto, i residui incrostati tenderanno a formare fumo e cattivo odore di bruciato, rovinando così le nostre pietanze. 2. Non ...

