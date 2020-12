Zucchero a Domenica In quando tocchi il fondo qualcuno ti aiuta sempre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il cantante Zucchero ospite a “Domenica In”, in collegamento da casa, circondato dalla sua band, l’artista si è esibito con alcuni dei suoi brani più famosi e amati dal pubblico, aprendosi poi in una confessione personale. Oltre ad alcuni brani dell’ultimo album, D.O.C., Zucchero ha cantato anche Così Celeste, uno dei brani più famosi dell’intera carriera e incluso nel disco Spirito DiVino del 1995. Il cantante ha raccontato gli anni precedenti a quel disco: «quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c’è sempre qualcuno che ti prende per i capelli. L’ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c’è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta. C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, in ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il cantanteospite a “In”, in collegamento da casa, circondato dalla sua band, l’artista si è esibito con alcuni dei suoi brani più famosi e amati dal pubblico, aprendosi poi in una confessione personale. Oltre ad alcuni brani dell’ultimo album, D.O.C.,ha cantato anche Così Celeste, uno dei brani più famosi dell’intera carriera e incluso nel disco Spirito DiVino del 1995. Il cantante ha raccontato gli anni precedenti a quel disco: «pensi di aver toccato il, grazie a Dio c’èche ti prende per i capelli. L’ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c’èo qualcosa che ti. C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, in ...

