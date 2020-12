Zaniolo rompe con la storica fidanzata | una super modella per lui

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo rompe

BlogLive.it

Nuova fidanzata per Zaniolo? – Nel giro di pochi mesi Nicolò Zaniolo ha subìto per due volte lo stesso, terribile, infortunio. Sia lo scorso gennaio che a ottobre i legamenti del crociato del ...ROMA - Non è protagonista sul campo, essendo alle prese con la riabilitazione al ginocchio dopo la lesione al legamento crociato, però Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé. Il 21enne talento ...