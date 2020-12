Zangrillo “torna” e scatena un putiferio con un tweet: «Gli sciacalli sparano caz*** in televisione» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non si spengono le polemiche sul tweet di Alberto Zangrillo. Sui social, in varie pagine e in vari profili, lo scontro tra follower è acceso. Tutto è iniziato quando Il professore ha risposto al parente di una paziente che lo ringraziava per l’assistenza. «Grazie cari amici», ha scritto. «Grazie al mio splendido gruppo. Che figata salvare vite umane mentre gli sciacalli che non hanno mai tenuto la mano a un malato sparano cazzate in televisione». Il tweet ha scatenato un confronto accesissimo tra i sostenitori e i soliti “odiatori”. Poi hanno detto la loro anche opinionisti ed esperti. Zangrillo, la bufera sui social Alcuni hanno giudicato quantomeno «riprovevole» l’uso del termine «figata» per indicare la precisa missione di un medico. «Non c’è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non si spengono le polemiche suldi Alberto. Sui social, in varie pagine e in vari profili, lo scontro tra follower è acceso. Tutto è iniziato quando Il professore ha risposto al parente di una paziente che lo ringraziava per l’assistenza. «Grazie cari amici», ha scritto. «Grazie al mio splendido gruppo. Che figata salvare vite umane mentre gliche non hanno mai tenuto la mano a un malatocazzate in». Ilhato un confronto accesissimo tra i sostenitori e i soliti “odiatori”. Poi hanno detto la loro anche opinionisti ed esperti., la bufera sui social Alcuni hanno giudicato quantomeno «riprovevole» l’uso del termine «figata» per indicare la precisa missione di un medico. «Non c’è ...

