Yakuza Like a Dragon: La Guida Completa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se state giocando a Yakuza Like a Dragon, come sapete vi sono numerose attività secondarie da portare a termine. In questa Guida vi sveleremo tutto quello che c’è da sapere, anticipandovi che potrebbe essere aggiornata nel tempo. Avete già letto la nostra Recensione di Yakuza Like a Dragon? Dove trovare i Kappa Partiamo dai Kappa. In una missione secondaria chiamata Kappture the Kappa, vi verrà richiesto di fotografare tutte le statue dei Kappa sparse per la città. A seguire vi riportiamo l’esatta posizione di tutte le statue: Lungo il fiume presso il Distretto Commerciale Can Quest, la statua è situata all’angolo dove gira la strada Nella parte più a SUD di Sunrise ST, dietro una finestra di vetro, per la precisione svoltando a destra dell’Eroe Part ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se state giocando a, come sapete vi sono numerose attività secondarie da portare a termine. In questavi sveleremo tutto quello che c’è da sapere, anticipandovi che potrebbe essere aggiornata nel tempo. Avete già letto la nostra Recensione di? Dove trovare i Kappa Partiamo dai Kappa. In una missione secondaria chiamata Kappture the Kappa, vi verrà richiesto di fotografare tutte le statue dei Kappa sparse per la città. A seguire vi riportiamo l’esatta posizione di tutte le statue: Lungo il fiume presso il Distretto Commerciale Can Quest, la statua è situata all’angolo dove gira la strada Nella parte più a SUD di Sunrise ST, dietro una finestra di vetro, per la precisione svoltando a destra dell’Eroe Part ...

FrancisMayCry : Non mi sembra vero che oggi arrivi #XboxSeriesX Dopo averla preparata e aggiornata, nell'ordine, metto a scaricare… - svkiro : mo continuo yakuza 7 un like una preghiera per evitare troppe lacrime - graziecory : mi sa che prendo ac se mi avanza qualche spiccio, o yakuza like a dragon - KingJino : Platinum GOTY Yakuza: Like A Dragon Il nuovo drago (Platino) Hai ottenuto tutti i trofei. #PS4share - _Donutsaurus : Ho appena finito di scrivere un pezzo su Yakuza Like a Dragon ascoltando Carrie Underwood. Voi tutto bene? -

Ultime Notizie dalla rete : Yakuza Like Yakuza: Like a Dragon, un rinnovo in grande stile - Recensione Nerdevil Halo Infinite su Xbox One fa paura dopo Cyberpunk 2077 e in molti chiedono la cancellazione

Effetto Cyberpunk. Il lancio di Xbox Series X/S potrebbe aver deluso alcuni giocatori a causa della mancanza di titoli first party. Nonostante le ottime recensioni per l'hardware stesso e giochi come ...

Yakuza Like a Dragon: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Una delle serie videoludiche più longeve, che ci accompagna da molti anni oramai fin dall'epoca della PS2, è senza ombra di dubbio Yakuza. Nel corso degli ...

Effetto Cyberpunk. Il lancio di Xbox Series X/S potrebbe aver deluso alcuni giocatori a causa della mancanza di titoli first party. Nonostante le ottime recensioni per l'hardware stesso e giochi come ...Una delle serie videoludiche più longeve, che ci accompagna da molti anni oramai fin dall'epoca della PS2, è senza ombra di dubbio Yakuza. Nel corso degli ...