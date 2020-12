Via libera condizionato Ue alla fusione Fca/Psa, nasce 4° gruppo mondiale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Via libera di Bruxelles alla fusione tra Fca e il gruppo Psa (Peugeot, Citroen) destinata a dar vita al quarto gruppo automobilistico mondiale, condizionata agli impegni di entrambe le società per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali. I due gruppi si sono impegnati ad estendere l’accordo di cooperazione tra Psa e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca per questo tipo di veicoli, secondo una dichiarazione della Commissione europea. L’approvazione della Commissione che porterà alla nascita di Stellantis, si legge nel comunicato, è, quindi, subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società. Il vicepresidente esecutivo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Viadi Bruxellestra Fca e ilPsa (Peugeot, Citroen) destinata a dar vita al quartoautomobilistico, condizionata agli impegni di entrambe le società per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali. I due gruppi si sono impegnati ad estendere l’accordo di cooperazione tra Psa e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca per questo tipo di veicoli, secondo una dichiarazione della Commissione europea. L’approvazione della Commissione che porterànascita di Stellantis, si legge nel comunicato, è, quindi, subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società. Il vicepresidente esecutivo ...

La Commissione Europea ha dato il suo via libera alla fusione FCA-PSA, per la nascita di Stellantis, il quarto maggior costruttore automobilistico del mondo.

Via libera dell'Unione europea alle nozze tra Fca e il gruppo Psa (Peugeot, Citroen) da cui nascerà il quarto gruppo automobilistico mondiale, Stellantis. La Commissione Europea ha approvato l'accordo

