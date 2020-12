Università Isfoa | manager Ruggero Cassinelli | laurea in Scienze Finanziarie

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Stefano Masullo, magnifico rettore, ha conferito al candidatoil Diploma diin. Il titolo contempla la specializzazione in Gestione di Portafoglio ed Asset Allocation. Il conferimento a Bergamo, nel corso di una cerimonia istituzionale privata, svoltasi negli uffici del gruppo MPS Banca., giàto in Economia e Commercio all‘degli Studi di Bergamo, è tra i più brillanti ed apprezzati Financial Bankers in forza a Widiba, internet bank del gruppo creditizio MPS Monte dei Paschi di Siena Banca. Il professionista è risultato tra i migliori studenti di Economia e Gestione Finanziaria del proprio corso ...