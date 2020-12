Troupe di Storie italiane aggredita a Ponte Milvio | il racconto di Eleonora Daniele durante la trasmissione

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Momenti di grande tensione per ladi, programma della mattina di Rai 1. Unadel programma aper filmare gli assembramenti in zona è stata, in barba al Natale e all’essere tutti più buoni. Alla vista delle telecamere del programma condotto dalla ex Grande Fratello Elonora(che quest’oggi ha parlato dell’accaduto, come potete vedere di seguito) un gruppo composto da parecchie persone ha aggredito l’operatore, facendogli cadere la telecamera – rimasta danneggiata. “ il nostro operatore li pregava di fermarsi, ma loro continuavano a picchiarlo” @Racconta l’aggressione subita dalla nostraa ...