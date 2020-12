Trasporti Napoli, Anm riduce le corse per le feste: bus sovraffollati in città (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da questa mattina l’Anm ha ridotto le corse dei bus napoletani per il nuovo piano del traposto pubblico durante il periodo natalizio. Fino al 6 gennaio il servizio su gomma sarà effettuato con l’orario infrasettimanale del sabato. Nel pratico numerose corse saranno tagliate per tutta la settimana di Natale. E, come prevedibile, gli autobus del capoluogo oggi si presentano nuovamente sovraffollati. Così mentre l’intera Campania è nel caos più totale per l’emergenza sanitaria derivata dal Covid, con la Regione che cambia ormai quotidianamente i colori della zona pandemica, il problema degli assembramenti sui mezzi pubblici sembra persistere. Se a settembre il Governatore campano, Vincenzo De Luca, disponeva la necessaria chiusura degli istituti scolastici per evitare ulteriori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Da questa mattina l’Anm ha ridotto ledei bus napoletani per il nuovo piano del traposto pubblico durante il periodo natalizio. Fino al 6 gennaio il servizio su gomma sarà effettuato con l’orario infrasettimanale del sabato. Nel pratico numerosesaranno tagliate per tutta la settimana di Natale. E, come prevedibile, gli autobus del capoluogo oggi si presentano nuovamente. Così mentre l’intera Campania è nel caos più totale per l’emergenza sanitaria derivata dal Covid, con la Regione che cambia ormai quotidianamente i colori della zona pandemica, il problema degli assembramenti sui mezzi pubblici sembra persistere. Se a settembre il Governatore campano, Vincenzo De Luca, disponeva la necessaria chiusura degli istituti scolastici per evitare ulteriori ...

Notiziedi_it : Trasporti Napoli, gli orari Anm per le festività natalizie - NapoliToday : #Cronaca Trasporti Napoli, gli orari Anm per le festività natalizie - NapoliToday : #Cronaca Trasporti Napoli, le Funicolari prolungano l'orario di apertura - sandromy1963 : ..l'azienda Napoletana dei trasporti di Napoli ANM ,per migliorare il servizio e informare i cittadini degli orari… - infoitinterno : Scuole superiori . In Campania non apriranno a gennaio, dubbi sui trasporti da Salerno a Napoli. -