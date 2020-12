Queste oscure materie 2, recensione: il viaggio di Lyra continua (Di lunedì 21 dicembre 2020) recensione della seconda stagione di Queste oscure materie, l'adattamento BBC/HBO dei romanzi di Philip Pullman. Con la recensione di Queste oscure materie 2, che esordisce su Sky Atlantic circa 24 ore dopo la messa in onda del finale di stagione su BBC One nel Regno Unito (gli spettatori americani lo vedranno invece su HBO il 28 dicembre), torniamo nel mondo incantato di Philip Pullman, autore dell'omonima trilogia sui mondi paralleli. Un mondo che per l'occasione è un po' diverso: oltre alla questione letterale dello spostamento tra realtà diverse, c'è il fattore pandemico del nostro mondo, che ha influito sulla lavorazione del secondo ciclo riducendo il numero di episodi da otto a sette (a farne le … Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020)della seconda stagione di, l'adattamento BBC/HBO dei romanzi di Philip Pullman. Con ladi2, che esordisce su Sky Atlantic circa 24 ore dopo la messa in onda del finale di stagione su BBC One nel Regno Unito (gli spettatori americani lo vedranno invece su HBO il 28 dicembre), torniamo nel mondo incantato di Philip Pullman, autore dell'omonima trilogia sui mondi paralleli. Un mondo che per l'occasione è un po' diverso: oltre alla questione letterale dello spostamento tra realtà diverse, c'è il fattore pandemico del nostro mondo, che ha influito sulla lavorazione del secondo ciclo riducendo il numero di episodi da otto a sette (a farne le …

ilikebearstoo : 'Lei mi disse di non abbandonarmi a queste sensazioni oscure; non erano che vuoti vaneggiamenti, e ingombravano l'a… - SimonaCroisette : RT @telesimo: Prosegue con sette nuovi, magici e appassionanti episodi, da oggi, lunedì #21dicembre su @SkyItalia e in streaming su @NOWTV… - SerieTvserie : His Dark Materials 2, su Sky Atlantic e Now Tv la seconda stagione (più corta causa pandemia) - SerieTvserie : Le foto della seconda stagione di His Dark Materials – Queste oscure materie - tvblogit : His Dark Materials 2, su Sky Atlantic e Now Tv la seconda stagione (più corta causa pandemia) -