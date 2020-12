Patrizia Groppelli | chi è la compagna di Sallusti | opinionista della D’Urso

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020)non è solo un’apprezzatanei programmi di Barbara. È anche l’innamoratadel giornalista Alessandro, e in passato ha potuto presentarsi con il titolo di una storica casa nobiliare. Ora, fra un salotto televisivo e l’altro, promuove una linea di collanine ed è molto attiva sui social, dove pubblica anche i video dei suoi interventi in tv. Chi ènasce figlia unica a Milano il 4 Giugno 1973. Dopo aver studiato dalle Suore Orsoline nella sua città natale si è poi trasferita a Miami dove ha conseguito una laurea in marketing. Tornata in Italia nella natia Lombardia, ha quindi intrapreso una carriera da imprenditrice e ora ...