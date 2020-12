MISTER TESSER: “FELICE PER LE 100 PANCHINE NEROVERDI. IN CAMPO CON LA GIUSTA MENTALITÀ” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quattordicesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 19:00 la squadra neroverde ospita la Cremonese allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. MISTER Attilio TESSER, alla 100esima panchina neroverde, ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Vediamo domani se ci sarà dell’emozione per questo traguardo. Di sicuro mi fa molto piacere essere qui e raggiungere una cifra così importante come le 100 PANCHINE. Sto e stiamo vivendo due anni e mezzo ricchi di soddisfazioni, in cui sono FELICE di aver contribuito con lo staff insieme a tutti, proprietà, società e calciatori, alla promozione in B, che ci ha poi visti protagonisti. L’obiettivo è continuare a esserlo”. “Anche alla guida della Cremonese – curiosamente sfidante in occasione delle 100 gare NEROVERDI – avevo ottenuto la ... Leggi su udine20 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quattordicesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 19:00 la squadra neroverde ospita la Cremonese allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.Attilio, alla 100esima panchina neroverde, ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Vediamo domani se ci sarà dell’emozione per questo traguardo. Di sicuro mi fa molto piacere essere qui e raggiungere una cifra così importante come le 100. Sto e stiamo vivendo due anni e mezzo ricchi di soddisfazioni, in cui sonodi aver contribuito con lo staff insieme a tutti, proprietà, società e calciatori, alla promozione in B, che ci ha poi visti protagonisti. L’obiettivo è continuare a esserlo”. “Anche alla guida della Cremonese – curiosamente sfidante in occasione delle 100 gare– avevo ottenuto la ...

