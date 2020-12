Milano | la Rolls Royce che bloccava il traffico è del «sosia» di Briatore

(Di lunedì 21 dicembre 2020) «Ma quale Flavio. Quello che ha bloccatoinsono io!». Lo ha rivelato in un'intervista in anteprima a Leggo.it e poi al Giornale Luigi Proietti , 61 anni, gallerista d'arte che lavora tra, Roma e Cortina d'Ampezzo, il «» del re del Billionaire. «Stesso colore di capelli , uguale taglio, ...

