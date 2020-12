Mika a Settestorie stasera su Rai1, racconta la sua infanzia da Firenze (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mika a Settestorie stasera su Rai1, in seconda serata. Dopo il film Non Ci Resta Che Il Crimine, che il primo canale della TV di Stato trasmetterà dalle ore 21.20, Mika a Settestorie si racconterà a partire dalle ore 23.20. Il programma si chiuderà alle 00.30, dopo poco più di un’ora. L’artista ricorderà alcuni momenti fondamentali della sua infanzia sofferta, vissuta tra diverse città europee in compagnia di sua mamma. Originario di Beirut, Mika ha lasciato la sua città Natale ben presto e su Rai1 ricorderà alcuni momenti difficili della sua vita. Il cantante è protagonista di una chiacchierata con Monica Maggioni in un’intervista registrata nel corso di una suggestiva passeggiata nel centro storico di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020)su, in seconda serata. Dopo il film Non Ci Resta Che Il Crimine, che il primo canale della TV di Stato trasmetterà dalle ore 21.20,si racconterà a partire dalle ore 23.20. Il programma si chiuderà alle 00.30, dopo poco più di un’ora. L’artista ricorderà alcuni momenti fondamentali della suasofferta, vissuta tra diverse città europee in compagnia di sua mamma. Originario di Beirut,ha lasciato la sua città Natale ben presto e suricorderà alcuni momenti difficili della sua vita. Il cantante è protagonista di una chiacchierata con Monica Maggioni in un’intervista registrata nel corso di una suggestiva passeggiata nel centro storico di ...

