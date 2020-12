Londra, lockdown: migliaia in fuga dalla capitale | video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sabato sera migliaia di persone si sono messe in viaggio per uscire da Londra. In molti hanno temuto di rimanere bloccati nella capitale inglese dopo l'annuncio di Boris Johnson del lockdown dopo la scoperta del nuovo ceppo del virus, riscontrato nel sud-est dell'Inghilterra. Guarda tutti i video Berlino Polizia Manifestanti Protesta lockdown NoneFirenze, Scontri Con La Polizia alla manifestazione contro il lockdown È stata una vera e propria guerriglia urbana quella che si è ...Violenti Scontri A Napoli Per Il lockdown Violenti incodenti sono scoppiati a Napoli contro le misure e le chiusure ... Leggi su panorama (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sabato seradi persone si sono messe in viaggio per uscire da. In molti hanno temuto di rimanere bloccati nellainglese dopo l'annuncio di Boris Johnson deldopo la scoperta del nuovo ceppo del virus, riscontrato nel sud-est dell'Inghilterra. Guarda tutti iBerlino Polizia Manifestanti ProtestaNoneFirenze, Scontri Con La Polizia alla manifestazione contro ilÈ stata una vera e propria guerriglia urbana quella che si è ...Violenti Scontri A Napoli Per IlViolenti incodenti sono scoppiati a Napoli contro le misure e le chiusure ...

Tg3web : La variante del virus Sars-CoV2 scoperta a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna è stata rilevata anche in Danim… - petergomezblog : Covid, “nuova variante del virus circola più velocemente”. Cambio di rotta in Uk: stretta a Londra e in Inghilterra… - fanpage : 'Comportamenti irresponsabili' In migliaia hanno preso d'assalto la stazione di Londra per paura della mutazione de… - AntonioParisi00 : Variante virus inglese, Ricciardi: «Londra ha taciuto tre mesi. Contagio più veloce, serve il lockdown» - sergimagugliani : RT @Cirenderaliberi: #Londra, marea umana in marcia contro #lockdown e #dittaturasanitaria. -