Live Non è la D’Urso, Paolo Brosio: “Se Maria Laura De Vitis dovesse vedere il mio di passato…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) C’è un nuovo colpo di scena nella discussa love story (qui tutte le puntate precedenti, ndr) tra Paolo Brosio e la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis. Dopo l’audio e le insinuazioni sul fatto che lei sia solo in cerca di visibilità, nell’ultima puntata di Live Non è La D’Urso il regista Pierluigi Arcidiacono ha confermato tutte le accuse nei confronti della giovane modella, sostenendo di aver avuto una relazione con lei quest’estate, prima che Maria Laura conoscesse Paolo Brosio. Ma lei ha, ancora una volta, negato tutto: “A inizio estate ho fatto un cortometraggio con quest’uomo, con altre comparse, è stato un rapporto lavorativo minimo, era il regista, che non voglio nominare per nome e cognome – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) C’è un nuovo colpo di scena nella discussa love story (qui tutte le puntate precedenti, ndr) trae la fidanzata 22enneDe. Dopo l’audio e le insinuazioni sul fatto che lei sia solo in cerca di visibilità, nell’ultima puntata diNon è Lail regista Pierluigi Arcidiacono ha confermato tutte le accuse nei confronti della giovane modella, sostenendo di aver avuto una relazione con lei quest’estate, prima checonoscesse. Ma lei ha, ancora una volta, negato tutto: “A inizio estate ho fatto un cortometraggio con quest’uomo, con altre comparse, è stato un rapporto lavorativo minimo, era il regista, che non voglio nominare per nome e cognome – ...

CarloStagnaro : Oh, ragassi, qui c'è una live che scotta. Martedì le Cronache vanno unplugged, sul nostro canale e, in contemporan… - XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - LuigiBrugnaro : “O amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone più piacevoli e lieti”: 250 anni fa nasceva Ludwig van… - fankslads : RT @counthestarsx: prima in diretta Liam ha chiesto di fargli domande sul live del 2, ho visto un sacco di commenti con ‘firmerai il contra… - IsaeChia : ‘#Live – #NonelaDUrso’, dopo la squalifica di #FilippoNardi #VladimirLuxuria si scaglia scontro #SamanthaDeGrenet:… -