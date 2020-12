La tenda degli abbracci per i bambini ospedalizzati: “A Natale vorrei stringere il mio papà” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una delle richieste più ricorrente tra i pazienti più piccoli è quella di poter abbracciare i propri cari. Da oggi, al San Raffaele di Roma, potranno farlo perché è nata la “tenda degli abbracci” anti Covid che permetterà ai piccoli ospedalizzati di avere un contatto con i propri cari. “Io a Babbo Natale, vorrei chiedere di riabbracciare il mio papà“, parole che lette, scritte o pronunciate emozionano chiunque. Leggi anche: Roma. Il vero Babbo Natale è a Tor Bella Monaca: in pasticceria un dono per i bambini delle famiglie in difficoltà La tenda degli abbracci del San Raffaele di Roma Chi ha nonni nelle RSA o parenti piccoli n ospedale può capire cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una delle richieste più ricorrente tra i pazienti più piccoli è quella di poterare i propri cari. Da oggi, al San Raffaele di Roma, potranno farlo perché è nata la “” anti Covid che permetterà ai piccolidi avere un contatto con i propri cari. “Io a Babbochiedere di riare il mio“, parole che lette, scritte o pronunciate emozionano chiunque. Leggi anche: Roma. Il vero Babboè a Tor Bella Monaca: in pasticceria un dono per idelle famiglie in difficoltà Ladel San Raffaele di Roma Chi ha nonni nelle RSA o parenti piccoli n ospedale può capire cosa ...

Al Lastaria c'è "tenda degli abbracci": incontri in totale sicurezza

Covid, a Lucera si inaugura la "tenda degli abbracci"

E' in programma mercoledì 23 dicembre alle 10, presso il plesso ospedaliero Lastaria di Lucera, l'inaugurazione della “tenda degli abbracci”, che consentirà ai pazienti ricoverati di poter incontrare ...

