Il principe Filippo | a tre anni dal ritiro dagli impegni reali | torna a far sentire la sua voce

(Di lunedì 21 dicembre 2020) A tre anni dal ritiro dagli impegni reali, il novantanovenne principe Filippo ha rotto (di nuovo) il silenzio. Lo scorso aprile, via Instagram, era tornato a far sentire la sua voce per ringraziare «gli eroi» in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Ora, via Twitter, ha voluto ringraziare il personale scolastico e gli insegnanti che in era Covid lavorano in «condizioni tranto difficili». https://twitter.com/RoyalFamily/status/1340007411688607749